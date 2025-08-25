Інтерфакс-Україна
Події
14:26 25.08.2025

Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

1 хв читати
Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили директорку одного з підприємств, яка організувала постачання неякісного вершкового масла для потреб бійців Національної гвардії України.

"За даними слідства, посадовиця укладала договори на постачання продукції військовим частинам, яка не відповідала встановленим стандартам. Фігурантка, щоб заробити на фальсифікованому маслі, використовувала "липові" гарантійні документи щодо якості продукції. За такою схемою посадовиця планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного масла на десятки мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Директорці підприємства наразі повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів (ч. 5 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 358 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєне посадовиці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #дбр #постачання #продукти #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 25.08.2025
Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

Мовний омбудсмен: Ще жоден воїн не сказав, що боронить "право говорити російською"

20:04 24.08.2025
Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

15:55 24.08.2025
Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій України

Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій України

18:23 22.08.2025
Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

16:37 22.08.2025
Адвокати Порошенка вказують на паралелі фабули експертизи ДБР щодо їх підзахисного з російською пропагандою

Адвокати Порошенка вказують на паралелі фабули експертизи ДБР щодо їх підзахисного з російською пропагандою

14:22 22.08.2025
Військові з частин на Дніпропетровщині надали фіктивні довідки про хвороби родичів задля звільнення зі служби

Військові з частин на Дніпропетровщині надали фіктивні довідки про хвороби родичів задля звільнення зі служби

11:40 22.08.2025
Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

17:56 21.08.2025
Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим до 42 тис. грн набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим до 42 тис. грн набрала 25 тис. голосів

17:29 21.08.2025
Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

11:40 21.08.2025
Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

Директор ДБР: Розслідуємо 587 справ щодо порушень у сфері лісового господарства, збитки обраховуються мільярдами гривень

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

Зеленський на молитовному сніданку: нам під силу зупинити зло і зупинити смерть

Зеленський: Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими

ОСТАННЄ

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

В'ятрович про ініціативу Навроцького: бачу схожість із баченням Путіна, який знищення всього українського називає денацифікацією

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

На забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи землях зловмисники вирощували зернові культури для продажу - Нацполіція

Прем'єр Норвегії виступає за посилення санкційного тиску на РФ та роботу над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії

Держкіно назвало інвестиційно успішні українські фільми

АОЗ: Військові отримали замовлені через DOT-Chain Defence дрони у рекордний термін - за 5 днів

Внаслідок ворожого обстрілу Слатина на Харківщині поранено жінку

Прем'єр Норвегії підтримує припинення вогню перед переговорами про мир в Україні

Україна сподівається на практичну участь Норвегії у гарантіях безпеки України - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА