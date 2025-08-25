Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили директорку одного з підприємств, яка організувала постачання неякісного вершкового масла для потреб бійців Національної гвардії України.

"За даними слідства, посадовиця укладала договори на постачання продукції військовим частинам, яка не відповідала встановленим стандартам. Фігурантка, щоб заробити на фальсифікованому маслі, використовувала "липові" гарантійні документи щодо якості продукції. За такою схемою посадовиця планувала поставити бійцям 250 тонн неякісного масла на десятки мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Директорці підприємства наразі повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів (ч. 5 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 358 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєне посадовиці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.