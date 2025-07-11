ОТ готується масштабувати пілотну модель закупівлі харчових продуктів для ЗСУ

Фото: Міноборони України

Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" завершила перший етап впровадження оновленої моделі постачання харчових продуктів для військових у місті Києві та Київській області, повідомила пресслужба відомства.

У Міноборони нагадали, що протягом першого півріччя 2025 року фахівці випробовували нові підходи, які дозволили посилити контроль якості та забезпечити прозоре ціноутворення.

За результатами пілоту було укладено тристоронні договори між ДОТ, логістичним оператором "ЮТ Компані" та виробниками. На сигнальних торгах було кваліфіковано 164 виробників. Щотижня на розподільчі центри постачалося в середньому 500 тонн продуктів. Загальний обсяг постачання склав 5,56 млн кг продуктів.

У Міноборони зауважили, що на початку реалізації "пілоту" понад 11% продуктів поверталися через невідповідність якості, однак завдяки посиленню контролю цей показник поступово знизився.

Зазначається, що під час тестування моделі було впроваджено обов’язковий вхідний контроль на складах логістичного оператора із залученням представників ДОТ. Це дало змогу оперативно виявляти проблемні партії та забезпечити відповідність постачань встановленим стандартам.

За підсумками опитування, 93% залучених виробників підтвердили готовність продовжити співпрацю в оновленому форматі. Триває також опитування військовослужбовців, які отримували харчування за новою моделлю.

Попередні результати свідчать, що понад половина респондентів відзначили покращення якості продуктів, зокрема вони стали якіснішими, поліпшилися смакові характеристики, поставки стали регулярнішими. Прийом відповідей триватиме до 15 липня включно.

"Уперше військовослужбовці отримували продукти за новою моделлю постачання. Вона дала нам можливість не тільки постачати кращі продукти військовим, а й виявила стратегічні виклики. Щоб підвищити якість, потрібна більша операційна спроможність усіх учасників. Але результат очевидний: ефективна співпраця з ринком показала, що масштабування цієї моделі є необхідним і можливим", — зазначила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош, слова якої наведено в повідомленні.

Наразі ДОТ готується масштабувати пілотну модель закупівель на більшу частину регіонів. Зокрема, планується подальше вдосконалення взаємодії з логістичним оператором і виробниками та адаптація нормативної бази.