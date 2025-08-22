Житнє борошно і свинина лідирують за темпами росту цін в січні-липні

Середні ціни на продовольчі продукти в Україні в липні 2025 року підвищилися на 2,8% порівняно з січнем, лідерами з подорожчання стали житнє борошно та свинина, ціни на які виросли 29,9% і 26,1% відповідно, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними відомства, яловичина за звітний період подорожчала на 12,5% - до 178,75 грн/кг, свинина - на 26,1%, до 140,29 грн/кг, м`ясо птиці - на 19,9%, до 89,33 грн/кг.

Продукти м`ясопереробки трохи відстають в темпах подорожчання. Ковбаси варені, соски й сардельки за сім місяців додали в ціні 9,3% і коштують у середньому 143,9 грн/кг, а напівкопчені ковбаси в липні можна придбати в середньому за 181,79 грн/кг, що на 7,4% більше, ніж у січні.

Олія соняшникова нерафінована подорожчала на 1,5% - до 47,09 грн/кг, а рафінована - на 3,6%, до 57,77.

Цукор за сім місяців поточного року додав у ціні 6,3%% і коштує наразі 21,49 грн/кг.

Борошно пшеничне та пшенично-житнє в липні подорожчало на 2,6% проти січня й коштує 12,81 тис. грн/т, тоді як житнє йде на рекорд, подорожчавши на 29,9% - до 13,68 тис. грн/т.

Відповідно хліб пшеничний виріс в ціні на 5,1% - до 35,51 грн/кг, житньо-пшеничний - на 7,2%, до 33,68 грн/кг. Ціни на житній хліб за сім місяців виросли на 13,8% і досягли 50,63 грн/кг. Пряники, печиво й вафлі додали в ціні 6,9% і коштують у середньому 85,96 грн/кг. Найповільніше в цій категорії продуктів зростали ціни на макарони та локшину – на 1,5%, до 25,94 грн/кг.

Гречка подешевшала за сім місяців поточного року на 3,2% - до 23,72 грн/кг, а пшоно – на 2,4%, до 15,63%.

Подешевшали з січня по липень включно молоко (на 4,8%, до 33,4 грн/кг), вершкове масло (на 0,8%, до 307,41 грн/кг), сир твердий (на 2,6%, до 226,83 грн/кг), сметана (на 1,1%, до 99,11 грн/кг). Водночас вершки сухі знежирені подорожчали на 4,8% - до 103,04 грн/кг, кефір - на 1,2%, до 38,77 грн/кг.

В сегменті алкогольних виробів із січня до липня спирт денатурований подорожчав на 7,2% і коштує 330,05 грн/лг, пиво – на 3,9%, до 31,26 грн/л, тоді як бренді подешевшало на 0,1% - до 146,89 грн/л, а горілка - на 2,6%, до 76,3 грн/л.

Безалкогольні напої за сім місяців подорожчали на 6,4% - до 21,65 грн/л.

Сік томатний залишається найбільш доступним для українських споживачів. Він у липні 2025 року коштує 40,53 грн/л, що на 2,4% дорожче, ніж в січні, тоді як апельсиновий додав у ціні 9,2% і його можна придбати за 61,27 грн/л. Яблучний сік став найдорожчим - 71,16 грн/л, що на 7,6% більше, ніж на початку 2025 року.