Експрезидента Перу засудили до 15 років ув’язнення за відмивання грошей – ЗМІ

Колишнього президента Перу Ольянту Умалу засудили до 15 років позбавлення волі за відмивання коштів, визнавши винним у тому, що він отримував незаконні внески від покійного президента Венесуели Уго Чавеса та бразильської компанії Odebrecht для фінансування своїх виборчих кампаній у 2006 та 2011 роках, повідомляє EFE у вівторок.

"Дружину Умали, Надін Ередію, також визнали винною в тому самому злочині і засудили до 15 років тюремного ув'язнення за керівництво цими виборчими кампаніями. Брат Ередії, Ілан, був засуджений до 12 років тюремного ув'язнення", - йдеться вповідомлені.

Суддя Третьої колегії національного кримінального суду Найко Коронадо заявила, що під час процесу було доведено вчинення злочину відмивання коштів через різні дії, спрямовані на здобуття коштів незаконного походження.

Суд встановив, що кампанія 2006 року отримала приблизно 1,5 мільйона солей із джерел, пов’язаних із посольством Венесуели. А у 2011 році, коли Умала став президентом, кампанія, за даними слідства, отримала близько 3 мільйонів доларів від бразильської компанії Odebrecht.

Суд дійшов висновку, що відбувалося "відмивання коштів у формі обтяжених обставин" і що обвинувачені несуть повну кримінальну відповідальність.

Джерело: https://efe.com/mundo/2025-04-15/peru-ollanta-humala-condena-lavado-activos/