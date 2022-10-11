Нацбанк із 2023 року почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 грн зразка 2003–2007 року

Національний банк Україна з 1 січня 2023 року почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003 – 2007 років (тобто попереднього покоління) для поступової заміни на оновлені грошові знаки, а саме оборотні монети номіналами 5 та 10 грн зразка 2018 року та банкноти номіналами 20 і 100 грн нового покоління, повідомила пресслужба банку в понеділок.

Відповідне рішення ухвалено постановою правління НБУ №213 від 4 жовтня 2022 року оприлюднено на сайті центробанку.

Згідно з повідомленням, головна мета такого рішення – підвищення якості готівки в обігу (через зношуваність банкнот попереднього покоління, які вже досить тривалий час обертаються), покращення готівкових розрахунків та їх зручності для населення. Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу в обігу може призводити до плутанини, зазначили в НБУ.

"Поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні оборотні монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей і зробить розрахунок зручнішим для громадян. Це не створить незручностей, але принесе користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам", - йдеться у повідомленні.

Від початку наступного року Нацбанк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема банки України не видаватимуть з кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а НБУ перестане підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Банк наголосив, що такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами, тому громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватись без обмежень, їх не потрібно спеціально обмінювати.