За три роки війни РФ понад 6 900 разів застосувала боєприпаси з небезпечними хімречовинами – Міноборони

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року підтверджено вже понад 6 900 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини, повідомив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковник Валерій Вебер.

"За час широкомасштабної війни вже надано медичну допомогу майже 3 400 українським військовослужбовцям з ознаками отруєння невідомою хімічною речовиною", - вказав Вебер під час семінару в рамках командно-штабних навчань з кримінального переслідування за хімічні, бактеріологічні, радіаційні та ядерні (ХБРЯ) злочини.

Командно-штабні навчання пройшли у місті Жиліна, Словацька Республіка, за підтримки Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії. Захід був спрямований на посилення спроможностей у кримінальному переслідуванні за хімічні, бактеріологічні, радіаційні та ядерні злочини.

Учасники навчань ознайомились з міжнародним досвідом, отримали поглиблені знання та розуміння правових інструментів, проаналізували національне та міжнародне законодавство (конвенції, поправки та інші зобов’язання), які діють у сфері переслідування за ХБРЯ злочини.