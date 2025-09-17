Інтерфакс-Україна
Економіка
19:51 17.09.2025

Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ

Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року, повідомив регулятор на сайті у середу.

"Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", – пояснив НБУ своє рішення.

В той же час центробанк наголосив, що ці розмінні монети залишаються платіжним засобом: торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій, а громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

Одночасно, потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

НБУ уточнив, що наразі в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт розмінних монет: 1,4 млрд шт номіналом 50 копійок та 4,1 млрд шт номіналом 10 копійок, або 27,4% від загальної кількості монет в обігу.

Зазначається, що щороку Національний банк має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами, зокрема, у 2025 році буде викарбовано 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, на які зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі.

"Монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", – стверджує НБУ.

Якщо з 1 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, Нацбанк пропонує застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку подібно до того, як подібні правила заокруглення почали застосовуватися під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.

Сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до цілих гривень, від 25 до 74 копійок – в бік 50 копійок; від 51 до 74 копійок – в бік збільшення до цілих гривень.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

"Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів", – зазначив Нацбанк.

Він уточнив, що відповідні норми містить постанова правління НБУ від 8 вересня №115.

 

