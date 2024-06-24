В Одесі ліквідовано пожежу, що виникла після ракетного удару РФ, постраждалих троє - ДСНС

Фото: ДСНС Одещини

Пожежу, що виникла внаслідок ракетного удару російських окупантів по Одесі в понеділок уранці, ліквідовано, повідомляється у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Горіли складські приміщення на площі 3000 кв. м. До гасіння залучалися понад 90 пожежників і близько 20 одиниць техніки ДСНС. Пожежники працювали під загрозою повторних обстрілів. Також залучався пожежний поїзд "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили про трьох постраждалих унаслідок ворожого удару. Психологи ДСНС і Національної поліції України надали допомогу 46 особам.

Як повідомлялося, вранці в понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одесі. Виникла пожежа, повідомлялося про трьох постраждалих. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандерами-К", одна з них завдяки протидії сил протиповітряної оборони не досягла своєї цілі.