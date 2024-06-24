Події

12:07 24.06.2024

14-й пакет санкцій проти РФ забороняє філіям материнських компаній ЄС сприяти їх обходу

1 хв читати
14-й пакет санкцій проти РФ забороняє філіям материнських компаній ЄС сприяти їх обходу

Євросоюз в ухваленому 14-му пакеті антиросійських санкцій передбачає "додаткові інструменти" проти їх обходу, зокрема заборону дочірнім компаніям у третіх країнах брати участь у діяльності, що розглядається як обхід.

"Насамперед материнські компанії ЄС повинні будуть докласти всіх зусиль, щоб їхні дочірні компанії в третіх країнах не брали участі в будь-якій діяльності, що призводить до результату, якому санкції покликані запобігти", - йдеться в комюніке Ради ЄС, яка затвердила в понеділок новий пакет обмежувальних заходів щодо РФ.

Теги: #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 03.06.2024
В Україні запустили сайт з інформацією про запроваджені проти РФ санкції за її агресію

В Україні запустили сайт з інформацією про запроваджені проти РФ санкції за її агресію

19:00 25.05.2024
Зеленський ввів санкції проти двох фізосіб і низки російських медійних компаній, а також компаній, що працюють у сфері ВПК і фінтеху

Зеленський ввів санкції проти двох фізосіб і низки російських медійних компаній, а також компаній, що працюють у сфері ВПК і фінтеху

03:47 16.05.2024
Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ

Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ

13:47 23.02.2024
Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

07:25 22.12.2023
Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

20:46 18.12.2023
Кулеба подякував ЄС за ухвалення 12-го пакета санкцій проти РФ

Кулеба подякував ЄС за ухвалення 12-го пакета санкцій проти РФ

22:48 16.12.2023
ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

ЄС планує проголосувати за 12-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня - ЗМІ

00:30 15.12.2023
Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

16:30 13.12.2023
12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

12-й пакет санкцій ЄС для РФ практично готовий - високопоставлений європейський дипломат

15:35 07.12.2023
Україна запровадила черговий пакет санкцій проти російських громадян і компаній

Україна запровадила черговий пакет санкцій проти російських громадян і компаній

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій стосовно РФ

Боррель: Перший транш у EUR2,5 млрд доходів від заморожених російських активів Україна отримає наступного тижня

У результаті ракетної атаки в Одесі є постраждалі, виникла пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Росіяни вночі обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула, поранені троє людей

ЗС України за добу ліквідували 1300 окупантів

ОСТАННЄ

Інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста" - фейк

В Україні найближчими днями утримається тепла погода, в окремих областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами

В Одесі ліквідовано пожежу, що виникла після ракетного удару РФ, постраждалих троє - ДСНС

У Торецьку внаслідок обстрілу одна людина загинула, одна дістала поранень - ОВА

Майже 100 населених пунктів в Україні залишаються без світла через негоду - "Укренерго"

Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС наголосив на необхідності пришвидшення постачання військової допомоги Україні

У прифронтовому селі на Харківщині загинуло подружжя, підірвавшись на протитанковій міні, - ДСНС

Одещина вранці була атакована двома російськими "Іскандерами", один збила ППО - Повітряне командування "Південь"

Затриману за наругу над могилами захисників України 60-річну жінку помістили до психлікарні

Отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни має бути спрощено - Верещук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА