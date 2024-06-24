14-й пакет санкцій проти РФ забороняє філіям материнських компаній ЄС сприяти їх обходу

Євросоюз в ухваленому 14-му пакеті антиросійських санкцій передбачає "додаткові інструменти" проти їх обходу, зокрема заборону дочірнім компаніям у третіх країнах брати участь у діяльності, що розглядається як обхід.

"Насамперед материнські компанії ЄС повинні будуть докласти всіх зусиль, щоб їхні дочірні компанії в третіх країнах не брали участі в будь-якій діяльності, що призводить до результату, якому санкції покликані запобігти", - йдеться в комюніке Ради ЄС, яка затвердила в понеділок новий пакет обмежувальних заходів щодо РФ.