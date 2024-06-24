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10:23 24.06.2024

ЗСУ спростували інформацію про повну окупацію Новоолександрівки на покровському напрямку

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110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростувала інформацію ресурсу DeepState про повну окупацію РФ населеного пункту Новоолександрівка на покровському напрямку.

"До уваги ЗМІ! Ресурс DeepState опублікував інформацію про нібито повну окупацію ворогом населеного пункту Новоолександрівка на покровському напрямку. Пізніше цю "новину" підхопила й опублікувала на своїх ресурсах низка медіа. Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності!!!" - йдеться в повідомленні бригади у фейсбуці.

У 110 ОМБр наголосили, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся, зазначивши, що повністю населений пункт ворог не контролює.

"Наразі на його вулицях тривають важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110 ОМБр спільно із суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем", - ідеться в повідомленні.

У бригаді зазначили, що зараз вживають усіх заходів для вибиття звідти окупантів, ситуація під контролем підрозділів Збройних сил України.

"Прохання до різного роду військових аналітиків та експертів з військової тематики: не поширювати неперевірену інформацію, яка далека від істинної, а представників медіа - більш ретельно її перевіряти та користуватися офіційними джерелами інформації", - підсумували в бригаді.

Раніше проєкт DeepState повідомив, що окупанти зайняли село Новоолександрівка біля Очеретиного і наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка.

Теги: #зсу #спростування

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