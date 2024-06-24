Події

10:19 24.06.2024

В Одесі відомо про трьох постраждалих після ракетної атаки - обладміністрація

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В Одесі відомо про трьох постраждалих після ракетної атаки - обладміністрація
Фото: https://t.me/od_patrolpolice

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про трьох постраждалих унаслідок ракетного удару російських окупантів по цивільній інфраструктурі в Одесі вранці в понеділок.

"Уже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, ліквідація наслідків ворожої атаки триває.

Теги: #одеса

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