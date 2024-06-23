Унаслідок обстрілу Станіслава поранено дві людини - Херсонська ОВА

Російські окупанти атакували з БПЛА Станіслав Херсонської області, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У результаті чергової атаки з безпілотника постраждали двоє жителів Станіслава. У чоловіків, 59 і 61 років, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Постраждалим надали медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.