Події

11:26 23.06.2024

За добу росіяни обстріляли 107 населених пунктів і 111 об'єктів інфраструктури - Ситуаційний центр МО

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За добу росіяни обстріляли 107 населених пунктів і 111 об'єктів інфраструктури - Ситуаційний центр МО
Фото: ДСНС Київщини

За минулу добу російські окупанти обстріляли 107 населених пунктів і 111 об'єктів інфраструктури, інформує про наслідки російських обстрілів за минулу добу Military Media Center із посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

"Минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом із різних видів озброєння - міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація - атакували 107 населених пунктів і 111 об'єктів інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюють.

Теги: #обстріли

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