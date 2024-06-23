Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку в Бєлгородській області РФ - Генштаб

Сили оборони успішно уразили пункт управління мотострілецького полку, який розміщувався на території Бєлгородської області РФ, повідомляє Генштаб Збройних сил України у Facebook у неділю вранці.

"Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотєєвка Бєлгородської області (РФ). За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражено", - ідеться в повідомленні.