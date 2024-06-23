Події

10:53 23.06.2024

Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку в Бєлгородській області РФ - Генштаб

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Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку в Бєлгородській області РФ - Генштаб

Сили оборони успішно уразили пункт управління мотострілецького полку, який розміщувався на території Бєлгородської області РФ, повідомляє Генштаб Збройних сил України у Facebook у неділю вранці.

"Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотєєвка Бєлгородської області (РФ). За результатами бойової роботи зафіксовано вибухи. Ціль успішно уражено", - ідеться в повідомленні.

Теги: #удар #бєлгородська_область

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