Інтерфакс-Україна
Події
14:44 15.04.2025

ЗСУ в Бєлгородській області відтягують ворожі резерви з курського та харківського напрямків – нардеп Костенко

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ЗСУ в Бєлгородській області відтягують ворожі резерви з курського та харківського напрямків – нардеп Костенко
Фото: Генштаб ЗСУ

Основне завдання підрозділів Збройних сил України у Бєлгородській області (Російська Федерація) відтягувати резерви противника від курського та харківського напрямів, розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко (фракція "Голос").

"Там (у Бєлгородській області - ІФ-У) перебувають наші підрозділи. Я думаю, що основне їх завдання - відтягувати резерви противника від курського напрямку, від харківського напрямку для того, щоб вони там не концентрувалися, не атакували", - сказав Костенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Як повідомлялося, Генеральний штаб ЗСУ про дії українських військ в Бєлгородській області не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на їх територію не розповсюджує.

Натомість за даними проєкту DeepState, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Бєлгородської області РФ не міняється з початку місяця і становить 13,08 кв. км. Вона включає села Попівка і частково Демидівка. Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про незначне скорочення площі українського контролю у Бєлгородській області за минулий тиждень.

Теги: #роман_костенко #бєлгородська_область

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