Площа контролю ЗСУ у Суджанському районі скоротилася за тиждень майже удвічі, свідчать дані DeepState

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Площа українського контролю у Курській області РФ наразі складає 42,39 кв км трьома плацдармами, два з яких у Суджанському районі (9,96 кв км навпроти Суджі та 21,08 кв км навпроти с.Гуєво, разом 31,04 кв км) та один 11,35 кв км в районі селища Тьоткіно Глушковського району Курської області, свідчать дані проєкту DeepState.

Площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, наразі становить 48,49 кв. км, у ній перебувають с.Гуєво Суджанського району та с.Басівка Сумської області. В Глушковському районі в "сірій зоні" 9,48 кв км.

Тиждень тому, 8 квітня, за даними DeepState, Україна контролювала 57,9 кв км території Суджанського району, в "сірій зоні" було 84,77 кв. км. Таким чином як площа контролю, так і сірої зони відтоді зменшилася майже у два рази.

Контрольована площа, так і площа "сірої зони" в Глушковському районі за тиждень не змінилася. Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів. Також, за даними Deepstate, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Бєлгородської області РФ не міняється з початку місяця і становить 13,08 кв. км. Вона включає села Попівка і частково Демидівка.

У той же час, згідно мап зі щоденних зведень Генерального штабу ЗСУ, площа українського контролю в Суджанському районі за тиждень скоротилася несуттєво: вказані лише невеликі просування противника на захід від с.Гуєво та на південь від с.Гоголівка.

Натомість Генштаб про дії українських військ в Глушковському районі та в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на їх територію не розповсюджує.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) на своїх мапах у щоденних звітах відзначає суттєве зменшення площі контролю ЗСУ за тиждень в районі с.Гуєво і несуттєве – в районі с.Гоголівка. Також в ISW повідомляють про незначне скорочення площі українського контролю у Білгородській області, зокрема, в районі с.Прилісся.

"Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 квітня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Гуєва", - йдеться у зведенні за минулу добу.