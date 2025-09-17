Бажаючі піти до війська за контрактом 60+ можуть звертатися до військових частин: процедуру запущено

Процедуру вступу на військову службу за контрактом віком для осіб 60+ офіційно запущено, повідомив народний депутат секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів", - написав він у фейсбуці у середу.

Як повідомлялося, згідно з законом України № 13229 про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", що вступив в дію наприкінці липня 2025р., за письмовою згодою командира військової частини на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Строк дії контракту для них – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обов'язкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається. У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.

16 липня 2025 р. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.