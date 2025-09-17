Інтерфакс-Україна
Події
15:46 17.09.2025

Бажаючі піти до війська за контрактом 60+ можуть звертатися до військових частин: процедуру запущено

2 хв читати
Бажаючі піти до війська за контрактом 60+ можуть звертатися до військових частин: процедуру запущено

Процедуру вступу на військову службу за контрактом віком для осіб 60+ офіційно запущено, повідомив народний депутат секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів", - написав він у фейсбуці у середу.

Як повідомлялося, згідно з законом України № 13229 про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", що вступив в дію наприкінці липня 2025р., за письмовою згодою командира військової частини на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Строк дії контракту для них – один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обов'язкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

В контракті для цієї категорії громадян встановлюється випробування строком два місяці. Якщо військовий не пройшов випробувальний термін, контракт розривається. У разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково.

16 липня 2025 р. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.

Теги: #роман_костенко #військова_служба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:02 11.09.2025
Словацький міністр ініціює запровадження обов'язкової військової служби в країні

Словацький міністр ініціює запровадження обов'язкової військової служби в країні

10:29 06.08.2025
Як працює контракт для молоді 18–24 років

Як працює контракт для молоді 18–24 років

18:07 29.07.2025
Зеленський підписав указ, який вносить зміни до Положення про проходження військової служби у ЗСУ

Зеленський підписав указ, який вносить зміни до Положення про проходження військової служби у ЗСУ

13:16 19.07.2025
Порошенко назвав військову економіку головним пріоритетом уряду

Порошенко назвав військову економіку головним пріоритетом уряду

18:52 16.07.2025
Рада ухвалила закон про військову службу за контрактом осіб старше 60 років

Рада ухвалила закон про військову службу за контрактом осіб старше 60 років

15:40 19.06.2025
ДБР за тиждень виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 млн грн

ДБР за тиждень виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 млн грн

16:43 30.04.2025
Раді пропонують ввести контракти з військової служби для осіб віком понад 60 років - нардеп

Раді пропонують ввести контракти з військової служби для осіб віком понад 60 років - нардеп

16:41 15.04.2025
Питання мобілізації жінок у комітеті з питань нацбезпеки не розглядалося - нардеп Костенко

Питання мобілізації жінок у комітеті з питань нацбезпеки не розглядалося - нардеп Костенко

14:44 15.04.2025
ЗСУ в Бєлгородській області відтягують ворожі резерви з курського та харківського напрямків – нардеп Костенко

ЗСУ в Бєлгородській області відтягують ворожі резерви з курського та харківського напрямків – нардеп Костенко

12:21 26.03.2025
Обов’язкову військову службу для жінок запровадять у Данії з 2026 року

Обов’язкову військову службу для жінок запровадять у Данії з 2026 року

ВАЖЛИВЕ

Низка поїздів внаслідок атаки продовжує курсувати із затримками

У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

Лише половина фракції "Слуга народу" прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька

В Україні зафіксоване влучання 2 ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Четверо постраждалих внаслідок атаки КАБом в Херсонській області

ОСТАННЄ

МЗС: готуємося до поїздки делегації на чолі з Зеленським на тиждень високого рівня ГА ООН у Нью-Йорку

Єрмак: Ще 16 українських дітей вдалось повернути із тимчасово окупованих територій

У Харкові 14-літній підліток за кермом родинної автівки скоїв ДТП, на його матір складено адмінпротокол

Україна розцінює дії РФ напередодні парламентських виборів у Молдові як грубе втручання у внутрішні справи - МЗС

Батько вбитої українки Ірини Заруцької уже у США, аби попрощатися із донькою - МЗС України

Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

МЗС України: були б раді проведенню зустрічі Сибіги з китайським колегою на полях тижня високого рівня ГА ООН

Україна очікує на візит польської делегації цього тижня на високому рівні - МЗС

Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

"Київтеплоенерго" збільшило кількість резервних генераторів для роботи котельних до 136 од.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА