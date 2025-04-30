Інтерфакс-Україна
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16:43 30.04.2025

Раді пропонують ввести контракти з військової служби для осіб віком понад 60 років - нардеп

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Раді пропонують ввести контракти з військової служби для осіб віком понад 60 років - нардеп

Народні депутати пропонують надати право громадянам віком понад 60 років на добровільній основі підписувати контракти для проходження військової служби, повідомив член фракції "Голос" Роман Костенко.

"Сьогодні у ВРУ зареєстрували ініційований мною законопроєкт №13229, який надасть право громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти для проходження військової служби. Це відповідь на запит суспільства — багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому", - написав Костенко у Фейсбуці у середу.

За його словами, законопроєкт передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану за згодою командира частини. Він також додав, що для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначається у картці законопроєкту № 13229 про внесення змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі серед авторів законопроєкту також Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"), Юрій Павленко (депутатська група "Платформа за життя та мир"), Дмитро Разумков (позафракційний).

Текст законопроєкту на сайті парламенту відсутній.

Теги: #контракти #верховна_рада #військова_служба

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