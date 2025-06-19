Інтерфакс-Україна
Події
15:40 19.06.2025

ДБР за тиждень виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 млн грн

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ДБР за тиждень виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 млн грн

Протягом цього тижня Державне бюро розслідувань (ДБР) виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 мдн грн, інформують у ДБР.

"ДБР викрило низку масштабних злочинів, що свідчать про системний характер зловживань у критичних сферах… Лише цього тижня ДБР виявило зловживання у військовій сфері, через які держава втратила понад 137 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні Бюро на сайті в четвер.

За інформацією відомства, серед задокументованих фактів: масштабні схеми розкрадання коштів, виділених на харчування військових, втрата продуктів через службову недбалість, закупівля неякісної техніки та товарів військового призначення, махінації з виплатами та преміями для бійців, привласнення пального, приховування випадків самогубства військовослужбовців.

"За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 27 особам, серед яких — військові посадовці та представники комерційних структур", - зазначають в ДБР.

Зокрема, згідно з повідомленням, викрито масштабну схему привласнення та легалізації коштів посадовцями однієї з частин Нацгвардії, яка діяла з 2017 року, повідомлено про підозру підприємцю з Луганщини, який привласнив понад 35 млн грн, виділених на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, повідомлено нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ої окремої механізованої бригади та викрито багатомільйонну схему закупівлі техніки для війська, викрито масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових та схему систематичного розкрадання пального, призначеного для виконання бойових завдань.

Теги: #дбр #військова_служба #зловживання

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