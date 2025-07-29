Інтерфакс-Україна
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18:07 29.07.2025

Зеленський підписав указ, який вносить зміни до Положення про проходження військової служби у ЗСУ

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Зеленський підписав указ, який вносить зміни до Положення про проходження військової служби у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення зміни до пункту 116 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України.

Відповідний документ №557/2025 опублікований на сайті президента.

Згідно з текстом указу, зміни вносяться у пункт який визначає відповідальних за звільнення з посад та зарахування в розпорядження військовослужбовців.

"Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами командирів (начальників), які мають право призначення на ці посади, а під час дії воєнного стану – наказами командувачів військ оперативних командувань, командувачів повітряних командувань, командирів корпусів, начальників регіональних органів військового управління Сил територіальної оборони Збройних сил України та прирівняних до них і вище посадових осіб відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних сил України", - вказується в документі.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Теги: #указ #військова_служба #положення

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