Інтерфакс-Україна
Промо
18:24 30.06.2025

Що таке "Контракт 18-24"?

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Що таке "Контракт 18-24"?
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, яка дозволяє всього за 1 рік отримати конкурентні виплати, престижний досвід та соціальні гарантії, яких немає у цивільному житті.

Подати заявку

Тільки 1 рік без довгострокових зобов’язань 

Достойний заробіток, реальна можливість заробити та забезпечити майбутнє 

Гарантії від держави, стабільність та підтримка 

Якісна підготовка навчання в крутих бригадах

Що ти отримаєш?

Після підписання контракту обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців

Після 1 року контракту звільнення від призову на 1 рік

Подати заявку

Ok Контракт на 1 000 000 грн. (200 000 грн одразу при підписанні контракту, та 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту)

Ok Додатково до 120 000 грн/місяць + доплати за бойові завдання

Ok До 2 000 000 грн на рік

Ok Вибір частини та спеціальності

Ok Компенсація житла протягом служби

Ok Медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування

Ok Іпотека 0.0% річних після закінчення контракту («єОселя»)

Ok Безкоштовний проїзд і комунальні пільги

Ok Навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту

Ok Право на виїзд за кордон після 1 року служби

Ok Можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК
 

 

 

Теги: #зсу #18_24

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