Що таке "Контракт 18-24"?
Це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, яка дозволяє всього за 1 рік отримати конкурентні виплати, престижний досвід та соціальні гарантії, яких немає у цивільному житті.
Подати заявку
Тільки 1 рік без довгострокових зобов’язань
Достойний заробіток, реальна можливість заробити та забезпечити майбутнє
Гарантії від держави, стабільність та підтримка
Якісна підготовка навчання в крутих бригадах
Що ти отримаєш?
Після підписання контракту обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців
Після 1 року контракту звільнення від призову на 1 рік
Подати заявку
Контракт на 1 000 000 грн. (200 000 грн одразу при підписанні контракту, та 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту)
Додатково до 120 000 грн/місяць + доплати за бойові завдання
До 2 000 000 грн на рік
Вибір частини та спеціальності
Компенсація житла протягом служби
Медичне забезпечення + стоматологія та зубопротезування
Іпотека 0.0% річних після закінчення контракту («єОселя»)
Безкоштовний проїзд і комунальні пільги
Навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту
Право на виїзд за кордон після 1 року служби
Можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК