Інтерфакс-Україна
Події
16:27 01.10.2025

Київ закликає українців з окупованих та історичних українських земель не брати участь у війні РФ

2 хв читати
Київ закликає українців з окупованих та історичних українських земель не брати участь у війні РФ

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з так званим "осіннім призовом" на військову службу, який РФ розпочинає 1 жовтня 2025 року, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Здійснюючи цей "призов", Російська Федерація грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають на території під її контролем, служити в її збройних або допоміжних силах", - йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві наголосили, що примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним.

"Кремль обов'язково використає примусово "призваних" громадян України як гарматне м’ясо у війні проти їхньої власної держави, що наражає їх на смертельну небезпеку. У зв'язку з цим, закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного "призову", - зазначили у МЗС.

Також наголошується, що призовники-громадяни РФ мають повне право не виконувати та саботувати злочинний "Указ президента Російської Федерації про призов на військову службу". У разі залучення до війни проти України, МЗС закликає скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України.

"Звертаємось також до українців, які мешкають на історичних українських землях – на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ: згадайте своє коріння та не беріть участі у злочинній війні проти батьківщини своїх предків", - йдеться у коментарі.

Україна також звертається до представників всіх корінних народів Російської Федерації: "це не ваша війна, це війна Москви, яка кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші".

"Україна продовжує документувати всі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права. Ці докази будуть використані для притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності. Закликаємо світову спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора", - йдеться у коментарі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін у понеділок, 29 вересня, підписав указ про проведення осіннього військового призову на строкову службу у лавах армії РФ. Він почнеться 1 жовтня і триватиме до 31 грудня. На строкову службу планують призвати 135 тисяч людей у віці від 18 до 30 років.

Теги: #мзс_україни #військова_служба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 01.10.2025
У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

У МЗС відбулася зустріч з новим заступником глави дипмісії США в Україні, йшлося і про ситуацію на ЗАЕС

16:18 29.09.2025
МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

10:44 18.09.2025
Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

15:46 17.09.2025
Бажаючі піти до війська за контрактом 60+ можуть звертатися до військових частин: процедуру запущено

Бажаючі піти до війська за контрактом 60+ можуть звертатися до військових частин: процедуру запущено

14:17 15.09.2025
МЗС України: Організація РФ т.зв. "виборів" на ТОТ України є незаконною, а їхні результати — нікчемні

МЗС України: Організація РФ т.зв. "виборів" на ТОТ України є незаконною, а їхні результати — нікчемні

21:02 11.09.2025
Словацький міністр ініціює запровадження обов'язкової військової служби в країні

Словацький міністр ініціює запровадження обов'язкової військової служби в країні

18:58 10.09.2025
МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

13:37 04.09.2025
Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

17:38 01.09.2025
Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

Відсутність згадки війни РФ проти України в декларації саміту ШОС свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви - МЗС

14:41 01.09.2025
МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

МЗС України про заяви Путіна на ШОС: Єдиний засіб від такої брехні – тиск на Москву

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Улютін обговорив зі спецпредставницею ЄС з питань українців питання поступового завершення режиму тимчасового захисту

Фінляндія та Швеція закликають ЄС використати заморожені російські кошти для кредиту Україні – ЗМІ

СБУ повідомила про ліквідацію 11 нових схем ухилення від мобілізації в різних областях

Негода в Одесі забрала життя співробітниці з "Укрзалізниці " – голова правління

Держспецзв’язку виявила серію кібератак на представників Сил оборони, зокрема через месенджер Signal

Кілька країн ЄС захищають право вето на заявки на членство в ЄС з власних причин, що може зашкодити Україні – ЗМІ

Ведучий телеканалу ICTV Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися

Свириденко закликала ЄК пришвидшити підготовку техдокументів по переговорному процесу про вступ України в ЄС

Сибіга обговорив зі спеціальною посланницею з питань українців в ЄС ключові питання захисту прав та інтересів громадян України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА