Київ закликає українців з окупованих та історичних українських земель не брати участь у війні РФ

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з так званим "осіннім призовом" на військову службу, який РФ розпочинає 1 жовтня 2025 року, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Здійснюючи цей "призов", Російська Федерація грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання, зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка категорично забороняє державі-окупанту примушувати осіб, що перебувають на території під її контролем, служити в її збройних або допоміжних силах", - йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві наголосили, що примус до служби в армії держави-окупанта є воєнним злочином і не залишиться безкарним.

"Кремль обов'язково використає примусово "призваних" громадян України як гарматне м’ясо у війні проти їхньої власної держави, що наражає їх на смертельну небезпеку. У зв'язку з цим, закликаємо українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, всіляко уникати цього злочинного "призову", - зазначили у МЗС.

Також наголошується, що призовники-громадяни РФ мають повне право не виконувати та саботувати злочинний "Указ президента Російської Федерації про призов на військову службу". У разі залучення до війни проти України, МЗС закликає скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту "Хочу жить" та добровільно здатися Силам оборони України.

"Звертаємось також до українців, які мешкають на історичних українських землях – на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ: згадайте своє коріння та не беріть участі у злочинній війні проти батьківщини своїх предків", - йдеться у коментарі.

Україна також звертається до представників всіх корінних народів Російської Федерації: "це не ваша війна, це війна Москви, яка кидає вас на загарбання українських земель так, як сама колись загарбала ваші землі, і масово вас вбиває, щоб на ваших землях жили інші".

"Україна продовжує документувати всі порушення Російською Федерацією норм міжнародного права. Ці докази будуть використані для притягнення російського військово-політичного керівництва до відповідальності. Закликаємо світову спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора", - йдеться у коментарі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін у понеділок, 29 вересня, підписав указ про проведення осіннього військового призову на строкову службу у лавах армії РФ. Він почнеться 1 жовтня і триватиме до 31 грудня. На строкову службу планують призвати 135 тисяч людей у віці від 18 до 30 років.