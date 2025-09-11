Словацький міністр ініціює запровадження обов'язкової військової служби в країні

Міністр спорту та туризму Словаччини Рудольф Гуляк виступив з ініціативою запровадити обов'язкову військову службу в країни та має намір залучити до обговорення форми служби політиків, армію та широку громадськість, повідомляє словацький портал "Новини".

"За межами нашої держави вирує війна, російські безпілотники залітають до Польщі, а прем'єр-міністр сусідньої держави марить про велику Угорщину. Держава, яка не може захистити свої кордони, не має права на існування", – заявив Гуляк на прес-конференції в четвер.

За його словами, ситуація в Словаччині є тривожною, оскільки країна не має власної системи протиповітряної оборони. Згідно з пропозицією Гуляка, молоді люди проходили б щонайменше тримісячне навчання після досягнення 18 років, але не в казармах, а поблизу свого місця проживання.

Гуляк визнав, що в часи консолідації це дорогий захід, але він вважає його необхідним. Він уявляє собі армію за зразком Швейцарії як рішення.

Поки що невідомо, чи партія Гуляка вже обговорювала цю пропозицію в коаліції. Голова Сільської партії лише заявив, що Міністерство оборони вже впроваджує подібні заходи через добровільні військові навчання.