Інтерфакс-Україна
Події
21:02 11.09.2025

Словацький міністр ініціює запровадження обов'язкової військової служби в країні

1 хв читати

Міністр спорту та туризму Словаччини Рудольф Гуляк виступив з ініціативою запровадити обов'язкову військову службу в країни та має намір залучити до обговорення форми служби політиків, армію та широку громадськість, повідомляє словацький портал "Новини".

"За межами нашої держави вирує війна, російські безпілотники залітають до Польщі, а прем'єр-міністр сусідньої держави марить про велику Угорщину. Держава, яка не може захистити свої кордони, не має права на існування", – заявив Гуляк на прес-конференції в четвер.

За його словами, ситуація в Словаччині є тривожною, оскільки країна не має власної системи протиповітряної оборони. Згідно з пропозицією Гуляка, молоді люди проходили б щонайменше тримісячне навчання після досягнення 18 років, але не в казармах, а поблизу свого місця проживання.

Гуляк визнав, що в часи консолідації це дорогий захід, але він вважає його необхідним. Він уявляє собі армію за зразком Швейцарії як рішення.

Поки що невідомо, чи партія Гуляка вже обговорювала цю пропозицію в коаліції. Голова Сільської партії лише заявив, що Міністерство оборони вже впроваджує подібні заходи через добровільні військові навчання.

 

Теги: #словаччина #військова_служба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:41 06.09.2025
Консультації урядів України і Словаччини відбудуться найближчим часом

Консультації урядів України і Словаччини відбудуться найближчим часом

19:38 05.09.2025
Сибіга обговорив із главою МЗС Словаччини реалізацію взаємовигідних енергетичних та інфраструктурних проєктів

Сибіга обговорив із главою МЗС Словаччини реалізацію взаємовигідних енергетичних та інфраструктурних проєктів

18:59 05.09.2025
Фіцо: Словаччина невелика і не може надати Україні багато гарантій безпеки, але підтримує їх

Фіцо: Словаччина невелика і не може надати Україні багато гарантій безпеки, але підтримує їх

18:22 05.09.2025
Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

22:00 04.09.2025
Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру

Фіцо має намір говорити з Зеленським під час зустрічі в Ужгороді про енергетичну інфраструктуру

19:12 02.09.2025
Прем'єр Словаччини після зустрічі з Путіним заявив про готовність передати "кілька послань" Зеленському

Прем'єр Словаччини після зустрічі з Путіним заявив про готовність передати "кілька послань" Зеленському

19:14 01.09.2025
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським у п'ятницю

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським у п'ятницю

18:45 28.08.2025
Словаччина відновила видачу росіянам туристичних віз

Словаччина відновила видачу росіянам туристичних віз

18:04 27.08.2025
Україна має альтернативу пальному з Угорщини та Словаччини у разі зупинки ними експорту через удари ЗСУ по н/п "Дружба" – директор А-95

Україна має альтернативу пальному з Угорщини та Словаччини у разі зупинки ними експорту через удари ЗСУ по н/п "Дружба" – директор А-95

23:26 24.08.2025
Голова МЗС Словаччини: Україна шкодить своїм інтересам, адже ризикує залишитися без пального

Голова МЗС Словаччини: Україна шкодить своїм інтересам, адже ризикує залишитися без пального

ВАЖЛИВЕ

Пілот українського Су-27 загинув в бою – Генштаб

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Росія хоче ескалації та не зацікавлена у мирі - президент Фінляндії

Україна стежить за російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025" - Зеленський

Науседа повідомив про прибуття до Литви 52 звільнених у Білорусі політв'язнів

ОСТАННЄ

Зеленський вручив державні нагороди першим леді Фінляндії та Естонії і першому джентльмену Данії

Сили оборони відбили з початку доби 141 ворожу атаку - Генштаб

Послаблення санкцій щодо Білорусі може створити юридичні лазівки для РФ – Тихановська

"Люблінський трикутник" про вторгнення російських БПЛА в Польщу: Рішуча відповідь може запобігти ескалації

САП підтвердила внесення повної застави за ексголову Хмельницької МСЕК Крупу

Албанія стала першою країною у світі, де з'явився ШІ-міністр

Житель Успенівки Запорізької області загинув після російського авіабомбардування

Помер 1 з 5 постраждалих внаслідок атаки ворожим дроном цивільного авто в Благодатівці Куп'янского району

Генштаби збройних сил Польщі та України поглиблюють співпрацю, зокрема у боротьбі з безпілотниками

Просування окупантів на початку тижня майже зупинилося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА