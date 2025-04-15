Інтерфакс-Україна
Події
16:41 15.04.2025

Питання мобілізації жінок у комітеті з питань нацбезпеки не розглядалося - нардеп Костенко

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Питання мобілізації жінок у парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки не розглядалося, заявив секретар комітету Роман Костенко (фракція "Голос").

"Ця тема не розглядалась у нас в комітеті… Ми вже прийняли закон. Я думаю, ми на цьому поставили крапку", - сказав Костенко на брифінгу у вівторок.

Він нагадав, що згідно з законом жінки в Україні можуть бути призвані за власним бажанням. 

Теги: #мобілізація #роман_костенко #жінки

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