Інтерфакс-Україна
Політика
13:16 19.07.2025

Порошенко назвав військову економіку головним пріоритетом уряду

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Під час  поїздки на фронт на Запорізький та Дніпропетровський напрямки народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав перехід економіки на військові рейки головним завданням для нового уряду.

Як повідомляється на сайті "Європейської солідарності", він передав допомогу бригадам й озвучив першочергові кроків, які мають бути реалізовані владою.

Порошенко наголосив на необхідності забезпечити до 90% потреб Збройних Сил за рахунок держави, назвавши нинішню ситуацію, коли основне навантаження лежить на волонтерах, "категорично неприйнятною". Серед інших ініціатив - спрямування податків військовослужбовців безпосередньо до бригад, активізація співпраці з міжнародними партнерами та звернення до Конгресу США вже наступного тижня щодо збільшення поставок озброєння.

"Нарешті ми на фронті. Як ковток свіжого повітря. На Запорізькому, на Дніпропетровському напрямку. Тут працюють від Оріхова і Гуляйполя аж до Покровська і Мирнограда. Що сьогодні важливо для наших воїнів? Я поставив новому прем’єр-міністру декілька запитань. Перше - коли економіка України перейде на військові рейки? Коли держава забезпечуватиме 90% потреб Збройних Сил? А не так, як зараз, коли до 90% - це волонтери і тільки 10% забезпечує держава. Це категорично неприйнятно. Перехід на військові рейки - це завдання номер один", – сказав політик. 

У ході поїздки лідер "Європейської солідарності" передав техніку й спорядження на суму 30 млн грн. Зокрема, допомогу отримали підрозділи безпілотних систем "Яструби" та "Скіфські грифони", яким доставили FPV-дрони (у тому числі з тепловізорами та оптоволоконною системою зв’язку), комплекси радіоелектронної боротьби, прально-душові системи, електронне обладнання та пересувні авторемонтні майстерні.

Лідер "Євросолідарнсоті" відзначив високий рівень адаптації українських військових до нових технологій, наголосивши на необхідності продовжувати технічне переоснащення армії. За його словами, лише сила є мовою, яку розуміє російська агресія, і саме Збройні Сили України є головними дипломатами на шляху до миру.

 

Теги: #порошенко #економіка #євросолідарність #уряд #військова_служба

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