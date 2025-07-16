Інтерфакс-Україна
Події
18:52 16.07.2025

Рада ухвалила закон про військову службу за контрактом осіб старше 60 років

1 хв читати
Рада ухвалила закон про військову службу за контрактом осіб старше 60 років

Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє проходження військової служби за контрактом особам віком понад 60 років.

За відповідний законопроєкт №13229 про внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, у цілому проголосували 306 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно із законом в період дії воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, що визнані військово лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року). Закон передбачає, що строк контракту — один рік із можливістю укладення нових контрактів за передбаченою процедурою - письмова згода командира військової частини, яка надається виключно після погодження кандидатури з Генеральним штабом Збройних Сил України. Закон також встановлює випробування для військовослужбовців строком два місяці. Контракт може бути припинений у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність.

Теги: #закон #верховна_рада #військова_служба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:54 16.07.2025
Рада у першому читанні підтримала збільшення у держбюджеті фінансування на закупівлю ліків на 3,1 млрд грн

Рада у першому читанні підтримала збільшення у держбюджеті фінансування на закупівлю ліків на 3,1 млрд грн

18:25 16.07.2025
Рада визнала депортацію українців з території Польщі у 1944-1952 роках

Рада визнала депортацію українців з території Польщі у 1944-1952 роках

15:40 16.07.2025
Шмигаль під час розгляду своєї відставки в Раді: передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю

Шмигаль під час розгляду своєї відставки в Раді: передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю

15:19 16.07.2025
Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

15:15 16.07.2025
Рада ухвалила закон щодо удосконалення діяльності СБУ

Рада ухвалила закон щодо удосконалення діяльності СБУ

15:00 16.07.2025
Рада підтримала два законопроєкти щодо спецрежиму Defence City з пільгами для ОПК

Рада підтримала два законопроєкти щодо спецрежиму Defence City з пільгами для ОПК

12:27 16.07.2025
Парламент підтримав перший рамковий закон оновлення житлової політики

Парламент підтримав перший рамковий закон оновлення житлової політики

17:50 15.07.2025
Кличко закликав Раду не розглядати версію законопроєкту про збільшення оборонного бюджету, яка передбачає додаткові стягнення з Києва

Кличко закликав Раду не розглядати версію законопроєкту про збільшення оборонного бюджету, яка передбачає додаткові стягнення з Києва

17:07 15.07.2025
Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, а також про вихід з Конвенції про протипіхотні міни

Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, а також про вихід з Конвенції про протипіхотні міни

17:54 14.07.2025
Рада розгляне звільнення прем'єра у середу - нардеп

Рада розгляне звільнення прем'єра у середу - нардеп

ВАЖЛИВЕ

Донецька ОВА: 2 загиблих, 14 поранених – попередні наслідки удару по Добропіллю

САП відкрила кримінальне провадження проти віцепрем'єра Стефанішиної – нардеп

Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

Рада розглядає відставку прем'єра Шмигаля

ОСТАННЄ

Донецька ОВА: 2 загиблих, 14 поранених – попередні наслідки удару по Добропіллю

Рада встановила обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та -фармацевтів

Жеваго заперечує свою, а також оточення і родичів причетність до співпраці з країною-агресором

Зеленський: США зацікавлені в українських дронах

Уряд прийняв новий Порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет

Прихильників здорового харчування в Україні 55%, але вони не практикують його щоденно - дослідження

"Укренерго" відновило публічні обговорення стратегії компанії на десятирічну перспективу

Юрчишин вважає законопроект №12320 наступом на свободу слова

Філія "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" відібрало СК "Гардіан" для страхування відповідальності за сплату митних платежів

Підтримати Києво-Могилянську академію можна і без приватизації - Квіт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА