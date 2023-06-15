Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів
Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів
У столиці триває Київський Безпековий Форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" (ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ)
Об'єднана Україна" на тему "Модернізація тарифів на електроенергію для населення - вимушена, справедлива чи запізніла?
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