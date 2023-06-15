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05:48 05.06.2023
Керівництво РФ не визначилося, як реагувати на рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" - ISW

Керівництво РФ не визначилося, як реагувати на рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" - ISW

14:13 27.05.2023
Унаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано важливу для української розвідки інформацію - ГУР

Унаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано важливу для української розвідки інформацію - ГУР

11:47 25.05.2023
ГУР МО України про події в Бєлгородській області: Росіяни на території РФ діють самостійно

ГУР МО України про події в Бєлгородській області: Росіяни на території РФ діють самостійно

03:47 24.05.2023
Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

20:05 23.05.2023
Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні - Данілов

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні - Данілов

17:20 22.05.2023
Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

15:54 22.05.2023
Відповідальність за події в Бєлгородській області взяли на себе легіон "Свобода Росії" та "РДК" - ГУР

Відповідальність за події в Бєлгородській області взяли на себе легіон "Свобода Росії" та "РДК" - ГУР

21:28 05.04.2023
Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

21:27 05.04.2023
Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

Свобода Польщі та України принесе її в інші країни - Зеленський у Королівському палаці

07:06 26.09.2022
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