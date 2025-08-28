Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ: Без свободи ЗМІ немає безпеки

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Ян Брату засудив комбіновану російську атаку на Київ минулої вночі, зазначивши значний вплив війни на свободу ЗМІ.

"Збитки, яких зазнали редакції "Української правди" та "Радіо Свобода" в результаті російського нападу на Київ, знову демонструють колосальний вплив війни на безпеку журналістів в Україні", - йдеться у заяві Брату у соціальній мережі Х у четвер.

Він наголосив, що війна продовжує наражати на ризик ЗМІ, журналістів та їхні сім'ї. Це також було продемонстровано наприкінці липня 2025 року, коли в результаті російських ударів по Києву були пошкоджені будинки щонайменше трьох журналістів.

"Я знову змушений засудити подібні напади і закликати Росію до повного дотримання зобов'язань ОБСЄ та норм міжнародного гуманітарного права", - резюмував Брату.

Як повідомлялося, внаслідок повітряного удару Росії у ніч на 28 серпня зазнав пошкоджень офіс київського бюро "Радіо Свобода", у приміщенні редакції вибиті вікна, пошкоджена деяка техніка, постраждалих немає. Також було уражено офіс видання "Українська правда" в Києві. Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру, в якому розташований офіс видання. Також – без постраждалих.

Російські окупанти вночі атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 19 людей, серед них четверо дітей. За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 33 локаціях в 10 районах Києва.