Батальйон "Свобода" отримав від громади столиці ще понад 3 тис дронів різного типу та системи РЕБ - Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5514?single

Бійці батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" отримали від громади Києва ще 3000 FPV-дронів різного типу, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 великих бомберів та 150 систем РЕБ. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. До бійців батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" вирушили ще 3000 FPV-дронів різного типу, 100 БпЛА Mavic ЗЕ, 9 великих бомберів та 150 систем РЕБ", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що з початку 2025 року громада Києва вже передала 4 бригаді НГУ понад 7 тисяч дронів, 250 систем РЕБ, всюдиходи та броньований позашляховик.

"Від початку року з міського бюджету 4 бригаді НГУ виділили майже 400 млн грн. Бійцям цієї бригади цього року загалом передали від громади столиці вже понад 7000 БпЛА різних типів, 250 систем РЕБ, 5 всюдиходів, броньований позашляховик", - зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що за цей рік столиця вже передала на фронт різним бригадам понад 53 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, броньовані автівки, всюдиходи, а також засоби зв’язку.