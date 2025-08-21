Інтерфакс-Україна
18:25 21.08.2025

Комбат "Свободи" розкритикував владу за вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва: столиця дає найбільше дронів

Більшість дронів для військових купується за допомогою субвенцій з муніципальних рад: Львів, Рівне, Хмельницький, Дніпро і найбільше Київ. Тому вилучення у столиці 8 млрд гривень, які були передбачені на підтримку Збройних Сил України, є війною влади проти  своїх. Таку думку у себе в фейсбук висловив Петро Кузик, командир батальйону "Свобода", який зараз воює на Покровському напрямку.

"Так сталося, що більшість дронів купується за допомогою субвенцій із багатьох муніципальних рад: Львів, Рівне, Хмельницький, Дніпро і найбільше Київ, і цей перелік нескінченний. Дрони, реби, запчастини, техніка та багато іншого.. Війна, ресурси в ній важливі. І в той же час така війна проти спрямування ресурсів на фронт може означати лиш дії проти своїх…", - написав Петро Кузик.

За його словами, у військових на передовій закінчуються безпілотники, а "мільйони дронів", про які говорить влада, або залишаються просто заявами, або не покривають реальних витрат.

"Я не розумію війни влади держави проти влади Києва у часи, коли кров українців ллється рікою. У нас закінчуються дрони, і, на жаль, ворог пре настільки масово, що витрати боєкомплекту виходять за межі розумного сприйняття. Отож, гасло "всі гроші на фронт" залишається гаслом! Заявлені мільйони дронів або залишаються в статусі "заявлені", або не покривають ні на грам реальних витрат", - зазначив комбат "Свободи". 

Він закликав владу припинити політику під час війни і почати займатися обороною.

"Я молю вас, "великих державних діячів", згадайте за піхоту, за українського Воїна, всі кошти на підтримку, виживання і боєздатність війська! Колись геній писав: "обніміться брати мої"… розумію, що ви на це вже не здатні, але хоч перед загрозою знищення нації, припиніть займатись політикою і почніть займатися обороною", - закликав Петро Кузик.

Як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, тільки у 2024 році столиця виділила понад 10 мільярдів гривень на потреби ЗСУ. "У 2025-му планували спрямувати, принаймні, не менше. Когось дуже дратує, що Київ найбільше допомагає військовим", - зазначив Віталій Кличко.

 

