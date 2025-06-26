Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:04 26.06.2025

Віталій Кличко вручив нагороди бійцям батальйону "Свобода" та запалив разом з ними символічну ватру

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Мер Києва Віталій Кличко відвідав традиційний захід бійців батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж" та вручив нагороди. Про це повідомляє сайт КМДА.  

"Подякував за мужність та вручив захисникам відзнаки від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава". Також разом з військовими запалили ватру і вшанували молитвою пам’ять загиблих Героїв", - написав Віталій Кличко.

Мер столиці також повідомив, як столична громада допомагає бригаді "Рубіж".

"Від початку цього року з міського бюджету 4-й бригаді НГУ столиця виділила вже майже 230 млн грн. Це кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. За ці півроку від громади Києва передали на найгарячіші напрямки фронту бійцям 4-ї бригади понад 4000 БпЛА різних типів, майже 100 систем РЕБ, 5 всюдиходів, 1 броньований позашляховик", - зазначив Кличко.

Раніше Кличко повідомляв, що загалом від початку року Київ відправив на передову вже понад 20 000 БпЛА різних типів. Загальна сума допомоги від столичної громади силам оборони у 2025 році вже перевищила 6 млрд грн і найближчим часом має збільшитися ще на 2 млрд грн.

Теги: #кличко #свобода

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