Події

09:58 03.03.2025

До Міжнародного легіону ГУР МОУ приєднався підрозділ Номад, який складається з корінних народів РФ

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До Міжнародного легіону ГУР МОУ приєднався підрозділ Номад, який складається з корінних народів РФ

Підрозділ Номад, який складається з представників різних корінних народів РФ, став частиною Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

"Підрозділ Номад, що укомплектований представниками корінних народів країни агресора, стає частиною Міжнародного легіону ГУР МОУ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі Легіону ГУР МОУ в понеділок.

Як повідомляється у відео, датою ініціативи створення підрозділу Номад є 27 грудня 2024 року.

Теги: #корінні_народи #гур_мо #номад #легіон

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