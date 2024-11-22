РФ перекинула частину північнокорейських військових у Бєлгородську область

Військовослужбовців з КНДР частково перекинули в прикордонні з Україною території Бєлгородської області РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

"Частину військових з КНДР перекинуто в прикордоння Бєлгородської області", - написав Коваленко в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про присутність північнокорейських військових у Курській області РФ. "11 тисяч північнокорейських солдатів на сьогодні присутні на території РФ у прикордонні з Україною в північній частині нашої держави, а саме в Курській області. Частина цих військ уже брала участь у бойових діях проти українських військових, і вже є втрати", - сказав він.