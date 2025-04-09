Інтерфакс-Україна

Події

17:09 09.04.2025

225 ОШП показав, як бронетехніка ЗСУ проривається у Бєлгородську область РФ

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Військові 225 окремого штурмового полку оприлюднили відео, на якому українська бронетехніка проривається у Бєлгородську область РФ, долаючи декілька ліній оборонних перешкод.

"Після нашої операції на Курщині росіяни "зробили висновки": посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці. У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на "сучасні й надійні фортифікації"... Що з обличчям, росіяни?" - йдеться у дописі 225 ОШП у телеграмі у середу.

Допис супроводжується відеофіксацією успішного долання бронетехнікою ЗСУ мінних полів, рову, насипу та "зубів дракону".

Теги: #війна #бєлгородська_область #прорив

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