225 ОШП показав, як бронетехніка ЗСУ проривається у Бєлгородську область РФ

Військові 225 окремого штурмового полку оприлюднили відео, на якому українська бронетехніка проривається у Бєлгородську область РФ, долаючи декілька ліній оборонних перешкод.

"Після нашої операції на Курщині росіяни "зробили висновки": посилили усі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці. У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на "сучасні й надійні фортифікації"... Що з обличчям, росіяни?" - йдеться у дописі 225 ОШП у телеграмі у середу.

Допис супроводжується відеофіксацією успішного долання бронетехнікою ЗСУ мінних полів, рову, насипу та "зубів дракону".