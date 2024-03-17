"Свобода Росії" заявляє про контроль над прикордонним селом Горьківське Бєлгородської області

Легіон "Свобода Росії", Сибірський батальйон і добровольці з Республіки Ічкерія встановили контроль над селищем Горьківське Грайворонського району Бєлгородської області (РФ), яке розташоване в безпосередній близькості від адміністративного кордону з Україною.

"Селище Горьківське, Бєлгородської області - під контролем російських визвольних сил. Відмінна спільна робота РОС з ічкерійськими добровольцями!", - повідомляється в телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" в неділю.

"Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - повідомляють у телеграм-каналі "Сибірського батальйону".

Як повідомлялося, раніше добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт Тьоткіно Курської області. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська влада також залишила без контролю кілька населених пунктів у Бєлгородській області, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над ними, завдаючи ударів з артилерії, РСЗВ по об'єктах власної цивільної інфраструктури.