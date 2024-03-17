Події

19:01 17.03.2024

"Свобода Росії" заявляє про контроль над прикордонним селом Горьківське Бєлгородської області

1 хв читати

Легіон "Свобода Росії", Сибірський батальйон і добровольці з Республіки Ічкерія встановили контроль над селищем Горьківське Грайворонського району Бєлгородської області (РФ), яке розташоване в безпосередній близькості від адміністративного кордону з Україною.

"Селище Горьківське, Бєлгородської області - під контролем російських визвольних сил. Відмінна спільна робота РОС з ічкерійськими добровольцями!", - повідомляється в телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" в неділю.

"Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації", - повідомляють у телеграм-каналі "Сибірського батальйону".

Як повідомлялося, раніше добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що повністю взяли під контроль смт Тьоткіно Курської області. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська влада також залишила без контролю кілька населених пунктів у Бєлгородській області, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над ними, завдаючи ударів з артилерії, РСЗВ по об'єктах власної цивільної інфраструктури. 

Теги: #бєлгородська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 15.10.2023
У СБУ підтвердили завдання удару по електропідстанції в Бєлгородській області

У СБУ підтвердили завдання удару по електропідстанції в Бєлгородській області

13:09 04.10.2023
У Бєлгородській області РФ уночі знищено комплекс ППО "Тріумф" окупантів - джерело

У Бєлгородській області РФ уночі знищено комплекс ППО "Тріумф" окупантів - джерело

16:44 15.06.2023
Легіон "Свобода Росії" опублікував відео свого заходу та визвольних боїв на території Бєлгородської області

Легіон "Свобода Росії" опублікував відео свого заходу та визвольних боїв на території Бєлгородської області

05:48 05.06.2023
Керівництво РФ не визначилося, як реагувати на рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" - ISW

Керівництво РФ не визначилося, як реагувати на рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" - ISW

14:13 27.05.2023
Унаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано важливу для української розвідки інформацію - ГУР

Унаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано важливу для української розвідки інформацію - ГУР

11:47 25.05.2023
ГУР МО України про події в Бєлгородській області: Росіяни на території РФ діють самостійно

ГУР МО України про події в Бєлгородській області: Росіяни на території РФ діють самостійно

03:47 24.05.2023
Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

20:05 23.05.2023
Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні - Данілов

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні - Данілов

17:20 22.05.2023
Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

15:54 22.05.2023
Відповідальність за події в Бєлгородській області взяли на себе легіон "Свобода Росії" та "РДК" - ГУР

Відповідальність за події в Бєлгородській області взяли на себе легіон "Свобода Росії" та "РДК" - ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відзначає лідерство Франції в підтримці України

У лікарні помер один із постраждалих унаслідок ракетної атаки Миколаєва

У Миколаєві шестеро постраждалих від обстрілу РФ, пошкоджено об'єкт інфраструктури

У Миколаєві п'ятеро людей травмовані внаслідок обстрілу РФ - очільник області

Відомо про двох постраждалих середньої тяжкості внаслідок удару РФ по Миколаєву – голова ОВА

ОСТАННЄ

Єгипет і ЄС ухвалили декларацію про встановлення стратегічного партнерства

У Новомосковському районі перекинулася маршрутка, загинули чотири пасажири

Генсек НАТО вітає дії Азербайджану щодо гарантування енергетичної безпеки низки країн альянсу

Генсек НАТО сподівається на досягнення миру між Баку та Єреваном

Столтенберг прибув із візитом до Азербайджану

Зеленський відзначає лідерство Франції в підтримці України

У Києві ускладнено рух транспорту в напрямку вул. Скоропадського - поліція

РФ з метою провокації атакувала безпілотником Придністров'я

ЗС України за добу завдали ударів по восьми місцях скупчення окупантів

Окупанти за добу завдали сім ракетних і 55 авіаударів по Україні, обстріляли близько 130 населених пунктів

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА