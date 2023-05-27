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14:13 27.05.2023

Унаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано важливу для української розвідки інформацію - ГУР

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Унаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано важливу для української розвідки інформацію - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що в результаті операції в Бєлгородській області було зібрано цінну для української воєнної розвідки інформацію: частину її, яку можна охарактеризувати як "король голий", отримав весь світ.

Як повідомляє пресслужба ГУР у телеграм-каналі в суботу, "наразі завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму Володимира Путіна. Андрій Юсов поінформував, що сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і в столичному регіоні країни-агресора".

"Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про бєлгородщину, це визволення цих земель від панування режиму путіна, який для мешканців цих територій — представників різних народів, різних національностей — є очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають вищий рівень певної політичної свідомості, то це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація — наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу або Татарстан", - цитує Юсова пресслужба ГУР.

Як наголошується в повідомленні, представник розвідки попередив, що українцям не варто переоцінювати реакцію Кремля на операцію "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області в контексті ситуації на фронті. Однак, за його словами, російське керівництво змушене у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська. Прорив добровольців через кордон Юсов назвав безумовним наслідком повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"Географічні й політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка наразі називається «російська федерація» — в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі — будемо бачити", - наголосив він.

Представник ГУР МО України поінформував, що внаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано цінну для української воєнної розвідки інформацію, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватися. Однак частину цих даних, які він коротко охарактеризував як "король голий", отримав увесь світ. Як пояснив Юсов, ідеться про виснаження силового апарату Путіна та вразливість Росії до внутрішніх ударів.

 

Теги: #спецоперація #гур_міноборони #бєлгородська_область

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