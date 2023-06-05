Події

05:48 05.06.2023

Керівництво РФ не визначилося, як реагувати на рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" - ISW

2 хв читати
Керівництво РФ не визначилося, як реагувати на рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" - ISW

Міноборони РФ не координує свої дії з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим і не вирішило, як реагувати на рейди Російського добровольчого корпусу і Легіону "Свобода Росії", йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Суперечливі повідомлення офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відреагувати на РДК і ЛСР дають підстави припустити, що МО (міністерство оборони - ІФ-У) і Гладков не координують своїх відповідей на рейди", - зазначають аналітики ISW.
У зведенні йдеться про переговори про обмін російськими військовополоненими на території Бєлгородської області.
"ЛСР і РДК надіслали Гладкову відео, на якому нібито були показані бійці РДК і ЛСР із двома російськими військовополоненими, яких, за їхніми словами, вони захопили під Новою Таволжанкою. РДК і ЛСР вимагали, щоб Гладков прибув до храму на Новій Таволжанці до 17:00 (за московським часом) для переговорів про звільнення військовополонених. Гладков заявив, що готовий зустрітися з бійцями РДК і ЛСР на блокпосту Шебекіно для переговорів про обмін військовополоненими. Пізніше Гладков, як повідомляється, відмовився зустрічатися з бійцями РДК і ЛСР, оскільки вважав, що російські військовополонені вже мертві. РДК і ЛСР випустили наступне відео, на якому вони показують себе з 12 російськими військовополоненими, критикуючи Гладкова за відсутність мужності і заявляючи, що вони відправлять військовополонених в Україну", - зазначає ISW.
Також підкреслюється, що раніше російські офіційні особи невідповідно реагували на рейди ополченців на територію РФ, намагаючись заспокоїти зростаючу тривогу в російському суспільстві, а також підтримуючи інформаційні операції, спрямовані на те, щоб подати війну як екзистенціальну для Росії.
Реакція Росії здебільшого була зосереджена на інформаційному впливі, пише ISW, і немає жодних ознак того, що російське керівництво вирішило, як запобігати подальшим рейдам ополченців у прикордонні області Росії. Також неясно, наголошується у зведенні, чи організовує російська влада відповідну евакуацію населення.  
У матеріалі ISW посилається на бійця РДК, який заявив 4 червня, що влада Бєлгородської області не організувала оголошених заходів з евакуації в районі Шебекіно і що російські громадяни здебільшого втекли за власним бажанням, залишивши багато населених пунктів у напівзанедбаному стані. Однак Гладков стверджував, що 4 тис. жителів цього району нині перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв'язку із заходами з евакуації.
Водночас аналітики ISW не отримали підтвердження того, що дії РДК і ЛСР спонукали керівництво РФ відволікти значні сили для припинення прикордонних вторгнень, перекинувши їх із лінії фронту.
 

Теги: #рейд #рдк #бєлгородська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 04.06.2023
Міноборони і МЗС Бельгії звернуться до української влади через використання бельгійської зброї ополченцями РДК на території РФ - ЗМІ

Міноборони і МЗС Бельгії звернуться до української влади через використання бельгійської зброї ополченцями РДК на території РФ - ЗМІ

15:44 04.06.2023
Заява РДК: Польський добровольчий корпус забезпечує конвоювання полонених, військову та медичну логістику лише в межах кордону України

Заява РДК: Польський добровольчий корпус забезпечує конвоювання полонених, військову та медичну логістику лише в межах кордону України

07:52 02.06.2023
Події в російській Білгородській області "це тільки початок" - Данілов

Події в російській Білгородській області "це тільки початок" - Данілов

11:55 01.06.2023
РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про проведення нової операції на території РФ

РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про проведення нової операції на території РФ

14:13 27.05.2023
Унаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано важливу для української розвідки інформацію - ГУР

Унаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано важливу для української розвідки інформацію - ГУР

11:47 25.05.2023
ГУР МО України про події в Бєлгородській області: Росіяни на території РФ діють самостійно

ГУР МО України про події в Бєлгородській області: Росіяни на території РФ діють самостійно

03:47 24.05.2023
Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

Уряд США не погоджував поставок зброї воєнізованим угрупованням, які не входять до складу ЗСУ - Пентагон

20:05 23.05.2023
Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні - Данілов

Ситуація в Бєлгородській області РФ не впливає на безпеку в Україні - Данілов

08:05 23.05.2023
Операція "РДК" і "ЛСР" створила інформаційну паніку в РФ

Операція "РДК" і "ЛСР" створила інформаційну паніку в РФ

17:20 22.05.2023
Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Настане час, коли діти в Україні будуть захищені від російського зла - Зеленський

Ми маємо закрити будь-які напрямки обходу Росією міжнародних санкцій

У тимчасово окупованому Криму "зламали" трансляцію телеканалів, транслюється ролик про ЗС України

Сили оборони завдали удару по позиціях ворога в Харківській області, куди прибули новобранці, близько 100 окупантів знешкоджено

Втрати ЗСУ в Бахмуті в 7,5 раза менші за російські - Данілов

ОСТАННЄ

Окупанти продовжують масово зносити будинки в Маріуполі, демонтують проспект Металургів

У Херсонській області окупанти погрожують депортацією громадянам, які відмовляються від паспортів РФ - ОК "Південь"

Розшукувати зниклих безвісти військовослужбовців через соцмережі - небезпечно, можна привабити аферистів - уповноважений зі зниклих безвісти

В Одеській області 5-6 червня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку - ОВА

У Німеччині внаслідок пожежі в гуртожитку для українських біженців загинула дитина, 10 осіб госпіталізовано - ЗМІ

Латвія передала Україні вже 66 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Росіяни 22 рази обстріляли громади Сумської області: дві людини дістали поранення, пошкоджено будинки, церкву та пожежно-рятувальну частину

США вважають, що під час контрнаступу Україна поверне "стратегічно значущу територію"

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Чугуєва, постраждалих немає

Легіон "Свобода Росії" заявив про взяття полонених у Білгородській області та намір передати їх українській стороні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА