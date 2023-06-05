Керівництво РФ не визначилося, як реагувати на рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" - ISW

Міноборони РФ не координує свої дії з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим і не вирішило, як реагувати на рейди Російського добровольчого корпусу і Легіону "Свобода Росії", йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Суперечливі повідомлення офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відреагувати на РДК і ЛСР дають підстави припустити, що МО (міністерство оборони - ІФ-У) і Гладков не координують своїх відповідей на рейди", - зазначають аналітики ISW.

У зведенні йдеться про переговори про обмін російськими військовополоненими на території Бєлгородської області.

"ЛСР і РДК надіслали Гладкову відео, на якому нібито були показані бійці РДК і ЛСР із двома російськими військовополоненими, яких, за їхніми словами, вони захопили під Новою Таволжанкою. РДК і ЛСР вимагали, щоб Гладков прибув до храму на Новій Таволжанці до 17:00 (за московським часом) для переговорів про звільнення військовополонених. Гладков заявив, що готовий зустрітися з бійцями РДК і ЛСР на блокпосту Шебекіно для переговорів про обмін військовополоненими. Пізніше Гладков, як повідомляється, відмовився зустрічатися з бійцями РДК і ЛСР, оскільки вважав, що російські військовополонені вже мертві. РДК і ЛСР випустили наступне відео, на якому вони показують себе з 12 російськими військовополоненими, критикуючи Гладкова за відсутність мужності і заявляючи, що вони відправлять військовополонених в Україну", - зазначає ISW.

Також підкреслюється, що раніше російські офіційні особи невідповідно реагували на рейди ополченців на територію РФ, намагаючись заспокоїти зростаючу тривогу в російському суспільстві, а також підтримуючи інформаційні операції, спрямовані на те, щоб подати війну як екзистенціальну для Росії.

Реакція Росії здебільшого була зосереджена на інформаційному впливі, пише ISW, і немає жодних ознак того, що російське керівництво вирішило, як запобігати подальшим рейдам ополченців у прикордонні області Росії. Також неясно, наголошується у зведенні, чи організовує російська влада відповідну евакуацію населення.

У матеріалі ISW посилається на бійця РДК, який заявив 4 червня, що влада Бєлгородської області не організувала оголошених заходів з евакуації в районі Шебекіно і що російські громадяни здебільшого втекли за власним бажанням, залишивши багато населених пунктів у напівзанедбаному стані. Однак Гладков стверджував, що 4 тис. жителів цього району нині перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв'язку із заходами з евакуації.

Водночас аналітики ISW не отримали підтвердження того, що дії РДК і ЛСР спонукали керівництво РФ відволікти значні сили для припинення прикордонних вторгнень, перекинувши їх із лінії фронту.

