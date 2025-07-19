ГУР повідомив про знищення трьох кадирівців під час рейду на тимчасово окуповані території

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) повідомило, що спецпризначенці "Легіону "Свобода Росії" провели успішний рейд і знищили бійців підрозділу "Ахмат" Росгвардії.

"Бійці підрозділу ГУР МО України "Легіон "Свобода Росії влаштували успішну засідку на бойовиків росгвардійського підрозділу "ахмат" поблизу села Велика Білозерка. 17 липня воїни Легіону непомітно подолали понад 30 кілометрів углиб тимчасово окупованої Запорізької області, знищили ціль і без втрат повернулися із завдання. Унаслідок підриву автомобіля було ліквідовано трьох "ахматівців". Також під час операції здобуто інформацію про логістику, техніку та командні пункти ворога", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР МО.