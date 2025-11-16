Адміністрація Трампа посилила імміграційні операції: Міністерство внутрішньої безпеки провело спецрейди у Шарлотті

Федеральна влада США провела у суботу імміграційні рейди в банківському центрі Шарлотт (штат Північна Кароліна), операція стала черговим етапом розширення кампанії відомства проти незаконної імміграції у південних штатах, повідомляє Reuters, спираючись на Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS).

У DHS не надали деталей операції, включно з кількістю задіяних сил або затриманих. Втім, відомство поклало відповідальність на посадовців Північної Кароліни, заявивши, що їхня відмова утримувати осіб, яких розшукують імміграційні служби, змусила федеральну владу діяти. За даними міністерства, штат не виконав майже 1 400 "детейнерів" — запитів ICE утримувати підозрюваних до 48 годин понад строк звичайного звільнення.

Прессекретарка DHS Тріш МакЛоклін заявила, що відомство посилило присутність у регіоні.

"Ми спрямовуємо сили правоохоронців DHS до Шарлотта, щоб забезпечити безпеку американців і видалити загрози громадській безпеці. Було занадто багато жертв злочинних нелегальних іноземців", — наголосила вона.

Мер Шарлотта Вай Лайлз та міські комісари закликали мешканців звертатися по допомогу до місцевих відомств, які не беруть участі у федеральних рейдах, а також до юридичних організацій.