Інтерфакс-Україна
Події
18:37 19.07.2025

ГУР проводить глибокі рейди на територію РФ та спростовує міф про непереможність російської армії

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ГУР проводить глибокі рейди на територію РФ та спростовує міф про непереможність російської армії

Ексзаступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) генерал-майор Ілля Павленко підтверджує, що спецназ ГУР проводить глибокі рейди в РФ, що демонструє професіоналізм і високий рівень автономності українських спецпризначенців.

"Ще в 22-му році генерал Буданов (начальник ГУР Кирило Буданов – ІФ-У) висловив такий меседж чи військово-політичну думку про те, що нам потрібно перенести війну на територію ворога і покласти на плечі ворога все, що відбувається. І тоді ще не було далекобійних дронів - це були групи спецназу, які заходили на територію Російської Федерації і проводили там диверсійні всі ці заходи… При появі нових технологій результати стали відчутно вагомішими. Але я віддаю шану мужності і відданості хлопців, які дійсно заходили туди і робили там цікаві речі", - сказав Павленко в інтерв'ю журналісту Сергію Іванову.

Зокрема, він згадав рейд до Новгородської області РФ, де було знищено бомбардувальник Ту-22М3. "Одна з відомих операцій - це група ГУР під керівництвом Героя України (посмертно) Олега Бабія. Вони зайшли на територію Новгородської області на аеродром Сольці і знищили тоді повністю один бомбардувальник Ту-22М3 і два пошкодили. Новгородська область - це ж 600 км. Це треба пройти, щоби тебе не побачили, не ідентифікували. Це є класичною роботою саме спецназу", - розповів Павленко.

Ексзаступник начальника ГУР відзначив, що такі операції пов'язані з високим ризиком для життя, і оскільки у відомства пріоритетом є максимальне збереження життя людей, то коли почали частіше застосовувалися далекобійні удари, "техніка і людські ресурси береглися для інших важливих справ".

Він розповів, що у 2024 році Буданов поставив нову амбітну ціль - понижувати спроможність військово-промислового комплексу РФ, можливості аеродромів, логістичних вузлів, "і з того часу почалися систематичним точкові удари по таким об'єктам, в тому числі і по об'єктам нафтопереробки". Також Павленко розповів про точкові удари по логістиці штурмових груп.

"Так само працюється і по критичним особистостям, які впливають на розробку якихось новітніх видів озброєння. Це також є цілями. Крім того, ми не забуваємо про те, що дуже багато злочинів проти людяності, проти цивільного населення здійснено російськими окупантами, і справедлива відплата також їх рано чи пізно, але все ж таки досягне. Це я кажу про знищення тих, хто пускає ракети… Ось і буквально не так давно от бачили російські некрологи - є якраз причетні там до ударів по Харківщині, де загинуло багато людей", - розповів ексзаступник начальника ГУР.

За словами Павленка, Буданов також сформулював нову філософію війни, що російську армію можна і потрібно перемагати. Він відзначив, що цей підхід транслюється через дії ГУР, що впливають не лише на поле бою, а й на міжнародне сприйняття сили України.

"Керівник Головного управління розвідки чітко каже, що російська армія - це не непереможна армія. Тобто її можливо і потрібно перемагати. І ГУР вже робить філософію цієї війни. Він показує всьому світу, що Україна спроможна і вона це робить своїми діями. І тому оцей наратив отаким чином Головне управління розвідки нівелює", - сказав він.

Теги: #рейд #гур_мо #рф

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