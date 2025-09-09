Інтерфакс-Україна
Події
07:56 09.09.2025

Трамп запускає операцію імміграційного контролю проти злочинних іммігрантів у Чикаго

1 хв читати
Трамп запускає операцію імміграційного контролю проти злочинних іммігрантів у Чикаго
Фото: https://nypost.com/

Адміністрація президента США Дональда Трампа у понеділок оголосила про запуск рейду у Чикаго, спрямованого на іммігрантів без легального статусу, яких влада вважає "закоренілими злочинцями", повідомляє Reuters.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) у заяві повідомило, що операція під назвою "Operation Midway Blitz" проводиться агентством імміграційного та митного контролю (ICE). Деталі щодо масштабу та характеру рейду поки не оприлюднені.

"Залишається невідомим, чи будуть до Чикаго залучені солдати Національної гвардії для супроводу агентів ICE, як це раніше було у Лос-Анджелесі та Окружному окрузі Колумбія. Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Прітцкер та мер Чикаго Брендон Джонсон, обидва демократи, заявили, що не отримували офіційного повідомлення про операцію та назвали її "політичним трюком для залякування"", - йдеться в повідомленні.

За словами видання, DHS пояснило, що рейд пов’язаний із місцевими та штатними "санктуарними" законами, які обмежують співпрацю з федеральними імміграційними органами. Асистентка секретаря DHS Трішія Маклафлін заявила, що операція спрямована на членів банд, ґвалтівників, викрадачів та торговців наркотиками, яких вона назвала "найгіршими з найгірших злочинних нелегальних іммігрантів у Чикаго".

Оголошення рейду в Чикаго збіглося з рішенням Верховного суду США, який дозволив федеральним агентам у Південній Каліфорнії проводити імміграційні рейди на основі раси, етнічності, мови або акценту без "розумних підстав" вважати, що особи перебувають у країні незаконно.

 

 

Теги: #рейд #трамп #іммігранти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 08.09.2025
Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

Трамп сказав, що дізнається всі подробиці про вбивство української біженки Ірини Заруцької

07:44 08.09.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

Трамп анонсував розмову з Путіним та зустріч з європейськими лідерами

23:00 07.09.2025
Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

Трамп зробив останнє попередження ХАМАС

19:37 07.09.2025
Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

19:26 19.07.2025
ГУР повідомив про знищення трьох кадирівців під час рейду на тимчасово окуповані території

ГУР повідомив про знищення трьох кадирівців під час рейду на тимчасово окуповані території

18:37 19.07.2025
ГУР проводить глибокі рейди на територію РФ та спростовує міф про непереможність російської армії

ГУР проводить глибокі рейди на територію РФ та спростовує міф про непереможність російської армії

08:27 12.05.2025
Велика Британія посилює імміграційні правила – ЗМІ

Велика Британія посилює імміграційні правила – ЗМІ

09:41 06.05.2025
Адміністрація Трампа заплатить по $1 тис. нелегалам у разі їх добровільного від'їзду зі США

Адміністрація Трампа заплатить по $1 тис. нелегалам у разі їх добровільного від'їзду зі США

17:52 28.03.2025
У Львові проводитимуть нічні рейди проти продажу алкоголю

У Львові проводитимуть нічні рейди проти продажу алкоголю

19:53 24.01.2025
ВПС США почали вивезення нелегальних іммігрантів

ВПС США почали вивезення нелегальних іммігрантів

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗС України: Збито 60 з 84 ворожих БпЛА, є влучання у десяти локаціях

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Одна жінка загинула, ще одна поранена через ворожу атаку РФ на Запорізьку область

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

ОСТАННЄ

ПС ЗС України: Збито 60 з 84 ворожих БпЛА, є влучання у десяти локаціях

Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по урядовій будівлі Києва

Минулої доби на Херсонщині п’ятеро людей дістали поранення через ворожі обстріли — Прокудін

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 74 од. спецтехніки

Одна жінка загинула, ще одна поранена через ворожу атаку РФ на Запорізьку область

У Норвегії перемогла панівна лейбористська партія, прем’єр залишиться на чолі уряду

9 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США закликають ЄС припинити купівлю російського газу для посилення санкцій проти РФ - ЗМІ

Окупанти втратили 137 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА