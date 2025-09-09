Трамп запускає операцію імміграційного контролю проти злочинних іммігрантів у Чикаго

Фото: https://nypost.com/

Адміністрація президента США Дональда Трампа у понеділок оголосила про запуск рейду у Чикаго, спрямованого на іммігрантів без легального статусу, яких влада вважає "закоренілими злочинцями", повідомляє Reuters.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) у заяві повідомило, що операція під назвою "Operation Midway Blitz" проводиться агентством імміграційного та митного контролю (ICE). Деталі щодо масштабу та характеру рейду поки не оприлюднені.

"Залишається невідомим, чи будуть до Чикаго залучені солдати Національної гвардії для супроводу агентів ICE, як це раніше було у Лос-Анджелесі та Окружному окрузі Колумбія. Губернатор Іллінойсу Дж. Б. Прітцкер та мер Чикаго Брендон Джонсон, обидва демократи, заявили, що не отримували офіційного повідомлення про операцію та назвали її "політичним трюком для залякування"", - йдеться в повідомленні.

За словами видання, DHS пояснило, що рейд пов’язаний із місцевими та штатними "санктуарними" законами, які обмежують співпрацю з федеральними імміграційними органами. Асистентка секретаря DHS Трішія Маклафлін заявила, що операція спрямована на членів банд, ґвалтівників, викрадачів та торговців наркотиками, яких вона назвала "найгіршими з найгірших злочинних нелегальних іммігрантів у Чикаго".

Оголошення рейду в Чикаго збіглося з рішенням Верховного суду США, який дозволив федеральним агентам у Південній Каліфорнії проводити імміграційні рейди на основі раси, етнічності, мови або акценту без "розумних підстав" вважати, що особи перебувають у країні незаконно.