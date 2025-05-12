Велика Британія посилює імміграційні правила – ЗМІ

Уряд Великої Британії посилить вимоги до мігрантів, підвищивши вимоги до знання англійської мови, скасування автоматичного права на постійне проживання після п’яти років і заборона на закордонний найм у сфері догляду, повідомляє Bloomberg у понеділок.

Нова імміграційна система Великої Британії покладе край автоматичним правам на поселення і громадянство для будь-кого, хто живе в країні понад п'ять років, повідомив офіс прем'єр-міністра Кіра Стармера в заяві, надісланій електронною поштою в неділю ввечері.

"Коли люди приїжджають у нашу країну, вони також повинні прагнути до інтеграції та вивчення нашої мови. Кожна сфера імміграційної системи, включно з роботою, сім'єю і навчанням, буде посилена, щоб у нас було більше контролю. Правозастосування буде жорсткішим, ніж будь-коли, а кількість іммігрантів знизиться", - заявив Стармер.

08:22:13 EEST-3