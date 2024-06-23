Окупанти за день здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 91 вибух

Окупанти за день здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 91 вибух, повідомляє обласна військова адміністрація в суботу, 22 червня.

"Протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 91 вибух. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Глухівська, Есманська, Шалигинська, Серединно-Будська та Знобсько-Новгородська громади", - зазначається у зведенні.

За даними ОВА, найбільш інтенсивні обстріли зафіксовано в громадах: Краснопільській - дари FPV-дронами (4 вибухи), обстріли з артилерії (13 вибухів), мінометів (9 вибухів), танковий обстріл (5 вибухів); Есманській - зафіксовано обстріл зі стрілецької зброї, удар дрону-FPV (1 вибух), обстріл із мінометів (9 вибухів) і артилерії (14 вибухів); Юнаківській - сталися атака дронів-FPV (2 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів); у Білопільській - зафіксовано удари дронів-FPV (4 вибухи), скидання ВОГ із БпЛА (3 вибухи); у Шалигинській - 6 мін скинули росіяни на територію громади.