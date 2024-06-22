Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, інформація про нібито вибух не відповідає дійсності - КМДА

Усі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, інформація про нібито вибух енергооб'єкта не відповідає дійсності, заявила Київська міська державна адміністрація в телеграм-каналі.

За їхніми даними, на ТЕЦ проводяться роботи з підготовки до опалювального сезону. "Усі технологічні та ремонтні процеси відбуваються у штатному порядку. Інформація про нібито вибух енергооб'єкта не відповідає дійсності", - запевнили в КМДА.

Там також нагадали, що в Україні діє воєнний стан і передбачені ним обмеження. "Поширювати фото та відео інфраструктурних об'єктів - заборонено. Інформацію про поширення таких буде передано до Служби безпеки України", - зазначено в повідомленні.