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16:31 21.06.2024

Україна й Польща провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

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Україна й Польща провели фінальний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів фінальний раунд переговорів з делегацією Польщі щодо підписання двосторонньої безпекової угоди, повідомила пресслужба президента України в п'ятницю.

"Наші переговорні команди провели складну роботу, і тепер ми впритул наблизилися до укладення двосторонньої безпекової угоди. Роль Польщі в наданні допомоги Україні та наближенні нашої перемоги важко переоцінити. Це буде по-справжньому амбітна угода, де відображено більшість наших здобутків і спільних планів на майбутнє", - сказав Жовква, слова якого наводить пресслужба.

Сторони відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди та її підписання найближчим часом.

Повідомляється, що до складу делегації також увійшли заступник керівника Офісу глави держави Роман Машовець і перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. Польську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький.

Україна й Польща укладуть угоду на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, яку ухвалили торік 12 липня. Загалом наша держава уклала вже 17 двосторонніх безпекових угод.

Теги: #польща #безпекова_угода #жовква

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