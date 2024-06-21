ДБР повідомило про підозру ексначальнику ГУВБ СБУ Наумову в підробленні документів для сербського суду

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки (ГУВБ) СБУ, який організував підроблення офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Сербії.

"7 червня 2022 року колишній високопосадовець намагався виїхати з території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт "Прешево", приховавши від митного контролю майно та гроші. У нього було виявлено: €592 990, $120 102, два смарагди. Він пересувався на легковому автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині", - йдеться в повідомленні ДБР у п'ятницю.

Зазначається, що підозрюваний отримав майно та кошти злочинним шляхом під час перебування на посадах директора держпідприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження "Чорнобиль" та в Службі безпеки України.

Сербські правоохоронці затримали фігуранта за порушення приписів ст. 86 закону Республіки Сербія "Про запобігання відмиванню коштів" та ст. 12 закону Республіки Сербія "Про митну справу".

Підозрюваний, щоб уникнути відповідальності, вирішив підробити офіційні документи, з метою створити неправдиве уявлення у сербських правоохоронних і судових органів про законність походження коштів і майна.

Для цього фігурант "вступив у злочинну змову з іншими особами та організував виготовлення підроблених офіційних документів. Зокрема, договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою. А також акт надання коштів до договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою".

Підозрюваний передав пакет фальшивих документів після його отримання від спільників Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в місті Ніш (Сербія).

У взаємодії з правоохоронними органами Сербії слідчі ДБР і прокуратури довели факт підроблення цих документів і передали їх сербському суду.

У повідомленні не зазначено імені фігуранта, проте агентству "Інтерфакс-Україна" відомо, що йдеться про колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у колишнього начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумова ознаки корупційного кримінального правопорушення на суму понад 32,7 млн грн.

3 травня 2024 року співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в незаконному збагаченні Наумова.

Раніше йому було повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК).

ДБР також повідомило йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.

Ексгенерала СБУ затримали 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було EUR592 тис., $120 тис. і два дорогоцінні камені. У липні суд у Сербії відхилив запит про його екстрадицію в Україну. Засуджений у Сербії до року ув'язнення за відмивання коштів Наумов у січні 2024 року вийшов на свободу.