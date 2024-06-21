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02:37 21.06.2024

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на колишнього військовослужбовця у Дніпрі

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Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на колишнього військовослужбовця у Дніпрі

За фактом конфлікту в центрі Дніпра поліція відкрила два кримінальні провадження, повідомляє прес-служба Національної поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловікові тілесних ушкоджень та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро.

Пізніше в Telegram з'явилося повідомлення, в якому йдеться про те, що напад був скоєний на колишнього військовослужбовця спецпідрозділу "KRAKEN".

"З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок зіткнення, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу "KRAKEN", - йдеться у повідомленні.

"За цим фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до цієї події.

 

Теги: #дніпро #україна #напад #військовослужбовець

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