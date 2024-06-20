Події

19:59 20.06.2024

У нелегальних схемах переправлення ухилянтів беруть участь і правоохоронці - Клименко

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко визнає факти участі не лише прикордонників, а й загалом співробітників правоохоронних органів в організації незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.
"Не тільки прикордонники, загалом правоохоронці іноді були задіяні (в організації незаконного перетину кордону), ми й зараз за деякими спостерігаємо", - сказав міністр в інтерв'ю "Радіо Свобода", розміщеному в четвер на ютуб-каналі.

Теги: #клименко #кордон #сприяння

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