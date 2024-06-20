У нелегальних схемах переправлення ухилянтів беруть участь і правоохоронці - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко визнає факти участі не лише прикордонників, а й загалом співробітників правоохоронних органів в організації незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

"Не тільки прикордонники, загалом правоохоронці іноді були задіяні (в організації незаконного перетину кордону), ми й зараз за деякими спостерігаємо", - сказав міністр в інтерв'ю "Радіо Свобода", розміщеному в четвер на ютуб-каналі.