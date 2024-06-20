Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема для України

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про отримання найбільшого в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для бундесверу.

Як повідомляється на сайті компанії в четвер, загальна вартість контракту, підписаного 20 червня, становитиме близько 8,5 млрд євро.

Контракт підписали президент Федерального відомства бундесверу з питань устаткування, інформаційних технологій і технічної підтримки (BAAINBw) Аннетт Ленігк-Емден і представники Rheinmetall.

Зазначається, що чинний рамковий контракт було значно розширено. Основною метою замовлення є поповнення запасів бундесверу та його союзників, а також підтримка України. Країни-одержувачі також - Нідерланди, Естонія і Данія.

Постачання мають розпочатися з 2025 року. Основним покупцем буде Німеччина, яка забезпечить частину поставок в Україну.