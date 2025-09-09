Інтерфакс-Україна
Події
12:27 09.09.2025

ЄС планує досягнути 100% від встановленої мети у 2 млн боєприпасів для України до жовтня – Каллас

2 хв читати
ЄС планує досягнути 100% від встановленої мети у 2 млн боєприпасів для України до жовтня – Каллас

Європейський Союз досяг 80% від встановленої мети у 2 мільйони боєприпасів для України, заявила висока представниця Європейського союзу Кая Каллас у ході виступу на пленарному засіданні Європарламенту щодо України.

Вона наголосила, що відповіддю Росії на активізацію міжнародних мирних зусиль стала ще більша агреся.

"На вихідних Росія здійснила найбільшу повітряну атаку в цій війні. Путін не зацікавлений у мирі. І він не припинить війну, доки його не змусять. Саме тому Європейський Союз та наші держави-члени надали майже 169 мільярдів євро фінансової підтримки з моменту початку повномасштабної війни у 2022 році. Це включає понад 63 мільярди євро на військову підтримку України. І лише цього року країни-члени нададуть більше, ніж будь-коли раніше - 25 мільярдів євро на сьогоднішній день", - підкреслила Каллас.

Крім того, Європейський Союз продовжує надавати озброєння для України.

"Наразі вони (країни-члени ЄС – ІФ-У) також забезпечили 80% відсотків боєприпасів від нашої мети в 2 мільйони боєприпасів. До жовтня ми маємо на меті забезпечити 100%. І все це для того, щоб Україна могла захистити себе, захистити своє цивільне населення і дати відсіч агресії", - розповіла Каллас.

Окремо вона нагадала про запроваджені економічні санкції і скорочення ринку російських енергоносіїв в Європі.

"Хоробрість України, підкріплена міжнародною підтримкою, вже завадила Росії досягти своїх військових цілей. Але цього недостатньо. Єдиний варіант, який у нас є, - це посилити тиск на Росію, надати більше підтримки Україні і підготуватися до наступного дня", - резюмувала Каллас.

 

Теги: #боєприпаси #єс #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:29 09.09.2025
США закликають ЄС припинити купівлю російського газу для посилення санкцій проти РФ - ЗМІ

США закликають ЄС припинити купівлю російського газу для посилення санкцій проти РФ - ЗМІ

23:46 08.09.2025
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

14:58 08.09.2025
ЄС обговорює можливі санкції проти Китаю за імпорт російських енергоресурсів - ЗМІ

ЄС обговорює можливі санкції проти Китаю за імпорт російських енергоресурсів - ЗМІ

14:41 05.09.2025
Кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів

Кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів

13:32 05.09.2025
Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

13:20 05.09.2025
Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

Команда ЄС прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над новим санкційним пакетом проти РФ, – Кошта

13:02 05.09.2025
Ми чуємо сигнал з РФ, що вони вже сприймають членство України в ЄС, це треба почути й іншим великим друзям РФ у Європі - Зеленський

Ми чуємо сигнал з РФ, що вони вже сприймають членство України в ЄС, це треба почути й іншим великим друзям РФ у Європі - Зеленський

19:20 04.09.2025
Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

Керівництво ЄС і прем'єр Індії обговорили припинення війни РФ в Україні

18:31 04.09.2025
Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ

Чехія поставить Україні до кінця року 1,5 млн великокаліберних снарядів – ЗМІ

18:23 04.09.2025
Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

Членство України в ЄС винесено в окремий пункт гарантій безпеки – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

Росіяни вдарили дроном по школі у Краматорську

Внаслідок вибухів в російському місті Пенза виведено з ладу ще два газогони - джерела

Шестеро цивільних загинули на Донеччині минулої доби через ворожі обстріли

ОСТАННЄ

Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

Дезертир з Одещини коригував ракетно-дронові атаки ворога

Мінцифри хоче із допомогою "Дії" гейміфікувати процес вирішення проблем на місцях – 1-й віцепремʼєр

В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

НАЗК: під час моніторингу способу життя генерала Вітюка зовнішнього впливу на Агентство не було

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Освітній омбудсмен: графік роботи дитсадків має враховувати потреби батьків

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

Київська влада відхилила петицію про дозвіл відвідування вбиралень у метрополітені

Уряд затвердив порядок організації та проведення атестації співробітників ДМС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА